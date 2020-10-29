بعد إدانته بارتكاب أفعال مخلة بالحياء… الحكم بالسجن على لاعب آنجيه الفرنسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ 33 دقيقة

حكم محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بسجن لاعب آنجيه الفرنسي لكرة القدم، الجزائري فريد الملالي، لستة أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بارتكاب أفعال مخلة بالحياء، وانتهاك خصوصيات جيرانه.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب الجزائري البالغ عمره 22 عاما، تلقى عقوبة مخفضة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 يورو، بعدما اعترف بالذنب عند مثوله أمام الشرطة.

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ويتعين على الملالي الخضوع للمعالجة النفسية والالتزام بها، لمدة 18 شهرا، مع تعويض ضحاياه عن الضرر المعنوي الذي ألحقه بهم.

وكانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت الملالي في مايو الماضي، بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في فناء المجمع السكني الذي يقطنه.

يذكر أن الملالي، عانى كثيرا من الإصابات المتلاحقة في الموسم الماضي، ولكنه ورغم ذلك، فقد نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات في الموسم المنصرم، الذي تم إنهاؤه مبكرا في فرنسا بقرار من الحكومة على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.