تراند اليوم : الغموض يسيطر علي حالة نوال الزغبي – إتفرج

نشرت الفنانه نوال الزغبى صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت بلوك شتوى معلقه:” عندما تكون نواياك صافية … فأنت لا تخسر أحدًا … الناس هم الذين يخسرونك”.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، ويضم 10 أغانٍ متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

Advertisements

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية “اتحاربت” وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy