تراند اليوم : بالفسفوري المطرز .. جومانا مراد بإطلالة رقيقة – إتفرج

شرت الفنانة جومانا مراد، صورًا جديدة لها عبر خاصية حسابها الشخصي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة انيقة من الجونة.

وظهرت جومانا مراد، ترتدي فستان انيق باللون الفسفوري المطرز، مكشوف من الأكتاف، ودون اكمام لتبرز عن جمالها، نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

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مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.