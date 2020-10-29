تراند اليوم : إذا ذكر الجمال والرقة .. ذكرت يسرا – إتفرج

تألقت الفنانة يسرا، فى اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث نشرت صورة جذابة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة القديرة يسرا بـ توب شيفون أنيق، مفتوح من الصدر، ما أبرز جمالها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدي، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي، محمد فراج، محمود الليثى، هاني عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزي، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبي، صبري فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحي، محمد جمعة، عمر السعيد.

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الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.