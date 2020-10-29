تراند اليوم : رانيا يوسف راحت المهرجان بنص فستان .. باقي نص – إتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية “استوري” علي حسابها الشخصي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جذابة من الجونة.

وأطلت رانيا يوسف، فستانا انيقا باللون الكحلى، مكشوفا من الكتف، ودون اكمام لتبرز جمالها، وحملت حقيبة يد باللون البيج تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية جذابة.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

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الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.