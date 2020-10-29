تراند اليوم : بالفضي والكعب العالي .. ميرنا نور الدين خطفت الأضواء علي الريد كاربت

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها بصور جديدة خلال مشاركتها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ميرنا نورالدين بفستان قصير باللون الفضي قصير وانتعلت حذاء كعب عالي وجمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة تأخذ شكل الذيل حصان، وكتبت على الصورة :”من العالم العربي الممتاز ل”إستمع”.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميرنا نور الدين ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير.

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مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.