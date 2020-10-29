تراند اليوم : خالد الصاوي ممنوع من الكلام في الجونة – إعرف السبب

أقيم اليوم مؤتمرا صحفيا للفنان خالد الصاوي على هامش تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي بجائزة الانجاز الابداعي.

وصل الصاوي في ميعاده ولم يتأخر ليبدأ المؤتمر في موعده.

وأول جملة قالها هي اعتذار لكل الصحفيين والإعلاميين لأن صوته متعبا لذا لم يسطتع الكلام كثيرا.

وقال مازحا “صوتي تعبان ومبسهرش اليومين اللي فاتوا كع أن السهرات والخروجات ومشاهدة الأفلام مغرية جدا لكن خا لت أخافظ على نفسي علشان اليوم ده وعلشان بكرا في التكريم لو قلت كلمة على المسرح”.

كما وجه اعتذاره للصحفيين ممن أجل بعض المواعيد معهم أو تحدث معهم بطريقة لم يتم فهمها بالشكل الصحيح أو حتى لم يستطع الرد عليهم.

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من ناحية أخرى، بدأ الصاوي تصوير أحدث أفلامه “للإيجار”، مع محمد سلام وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي شركة بيرد أي في استئناف عملها الدرامي والسينمائي.

الفيلم من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال ومدير تصوير رامي سالم وإنتاج فني أسامة يوسف.

كما يشارك في بطولة فيلم “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف حميد المدني.