شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بتفاصيل وكواليس أغنية مهرجان الجونة الجديدة "دقى يا مزيكا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر صور جديدة من كليب "دقى يا مزيكا"، الذى يغنيه النجم اللبنانى رامي عياش، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن السوبر ستار منهم يسرا وليلى علوى وهيلدا خليفة وأمينة خليل وأروى جودة وجمال سليمان وتارا عماد وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسى مهرجان الجونة السينمائى نجيب وسميح ساويرس، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع نابلسى، تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر.

كان النجم اللبنانى رامى عياش قد أحيا حفلا ساهرا لضيوف مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث قدم عددا من أغنياته التى تفاعل معها الحضور، ومنها "يامسهر عيني"، و"قلبى مال" وغيرها.

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ويعتبر رامى عياش مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث بدأ حفل الافتتاح بأغنيته "دقى يا مزيكا"، ونالت الأغنية إعجاب النجوم المصريين والضيوف العالميين، وقال رامى عياش إنه قد أعد هذه الأغنية كمفاجأة للجمهور والحاضرين.

أغنية "دقى يا مزيكا" كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقى نابلسي، وقال رامى عياش بحفل الافتتاح: "بنصر على الحياة و نابلسى تعطشنا الدايم للفرح والسعادة والحياة والسنة دى مش هتكون خسارة فى جدول حياتنا هنكمل أيامنا، ونتغلب على توقف الزمن برافو مهرجان الجونة وعائلة ساويرس"