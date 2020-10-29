شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يكشف أسرار حياته الفنية فى ندوة بمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مؤتمرا صحفيا للفنان خالد الصاوي والذى يكرمه المهرجان ويمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وقال الصاوي خلال الندوة إنه يعتذر لجمهوره علي السوشيال ميديا وللصحفيين والإعلاميين ممن تسبب بعشمه الزائد في إزعاجهم، واستكمل الصاوي خلال المؤتمر أنه سبق وقدم أداورا لم تكن دون المستوي وهناك أدوار قبلها ولم يوفق، وأدوار قبلها لم يخف منها مثل أدوار عمارة يعقوبيان أو الفاجومي أو شخصية عبد الناصر، معتذرا عن هفواته وردود أفعاله العنيفة في بعض الأحيان.
وأشار الصاوي أنه هناك بعض الأدوار لم يكن لديه جاهزية تجاهها.
واوضح الصاوي انه لن يكرر نفس الاخطاء، وأنه في بعض الأحيان يقبل أدوارا بسبب الضغوط المادية، مشيرا إلى أنه ليس ضحية أبدا ولكنه دخل فيلم اطلعولي بره بسبب احتياجه للمال، مضيفا أنه لديه خط أحمر في نفس الوقت.
واكمل الصاوي أنه غير مسالم ولا يحب الظلم وبيتخانق من أجل عامل بوفيه أو كوافير.
وأكمل الصاوي أنه يتمني تجسيد شخصيات محمد علي أو نجله ابراهيم باشا، لأنه يحب سيراتهم الذاتية، وأشار الصاوي إلى أنه استعان بصديق له طبيب نفسي ليفرغ شحناته من الغضب وأن صديقه فشل في علاجه.
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