شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت وودى هارلسون فى كواليس تصوير فيلم The Man From Toronto.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي كيفين هارت والنجم العلامي وودي هارلسون، في كواليس تصوير فيلمهما الجديد The Man From Toronto في مدينة تورنتو، ومن المقر ان يتم إصدار العمل الجديد في 20 نوفمبر المقبل..

وظهر الثنائي الشهير في كواليس التصوير، وهما يرتديان ملابس فصل الشتاء التي يعيشها سكان المدينة وارتدى هارت معطف منفوخ بغطاء رأس من L.L. Bean فوق قميص أبيض، ويعد هذا هو الظهور الاول لـ هارت بعد شهر واحد فقط من وصول ابنته المولودة حديثاً ماوري من زوجته أنيكو، قبل عودته الي كندا لاستكمال تصوير فيلمه الجديد.

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شوهد الممثل البالغ من العمر 41 عامًا وهو يصور مشاهد مع وودي هارلسون في تورنتو لفيلمهم الجديد ، انتقل هارت أيضًا إلى موقع انستجرام، لمشاركة لقطة أخرى من وراء الكواليس، وشارك متابعيه الذين يقتربون من 100 مليون متابع له عن مدى سعادته بالعمل مرة أخرى.

وظهر هارلسون صاحب الـ 59 عامًا، وهو يركب دراجة نارية زرقاء اللون،ويرتدي سترة سوداء بغطاء للرأس من نوع Hoodlamb فوق قميص أسود مع بنطال أسود مدسوس في حذاء قتال أسود.

يدور فيلم ​​الأكشن الجديد، حول قتل عن طريق الخطأ بسبب الهوية، والتي تستخدم للوصول لـ القاتل الأكثر فتكا في العالم، والمعروف باسم The Man From Toronto، ويؤدى ذلك إلى صراع بين الشخصيات، واشتباك مع القتلة.

قام المؤلف روبي فوكس، بـ كتابة العمل الجديد The Man From Toronto، ومن المقر ان يتم إصدار العمل الجديد في 20 نوفمبر المقبل.