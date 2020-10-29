شكرا لقرائتكم خبر عن إلين بومبيو تفجر مفاجأة حول الموسم الـ17 من "Grey’s Anatomy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق المسلسل الدرامى الشهير "Grey’s Anatomy"، على موعد مع انتهاء مواسمه، حيث فجرت بطلة المسلسل النجمة إلين بومبيو قنبلة فى تصريحات لها مع موقع variety أنه بعد أكثر من 360 حلقة، قد يكون الموسم السابع عشر من "Grey’s Anatomy" هو الأخير.

وتقول بومبيو "لا نعرف متى سينتهي العرض حقًا.. لكن الحقيقة هى أن هذا العام يمكن أن يكون الأخير"، وبومبيو علبت دور ميريديث جراى من أهم أطباء مستشفى "Grey’s Anatomy" - منذ بدايته العرض، على ABC في 27 مارس 2005 ، حيث كان المسلسل بين أكثر المسلسلات شعبية على التليفزيون، فاجتذب المسلسل 20 مليون مشاهد، فـ"Grey's" يحتل المرتبة الأولى في الدراما بالاعمار ما بين بين 18 إلى 34 عامًا والمرتبة 2 بين 18 إلى 49، وبلغ عدد مشاهدي الموسم الـ16، 15 مليون مشاهد.



إلين بومبيو

وكانت قد أعلنت الكاتبة الأمريكية كريستا فيرنوف لـ مسلسل Grey's Anatomy، أن الموسم السابع عشر من العمل، سيدور حول أزمة جائحة فيروس كورونا، COVID-19، وبالتالى فإن الدكتورة ميريديث جراى (إيلين بومبيو) وزملاءها، الذين عالجوا جميع أنواع حالات الطوارئ على مدى أكثر من 350 حلقة، سيتعين عليهم مواجهة الفيروس التاجي وطواقمه الطبية العواقب البشرية، وفقا للتقرير الذى نشر علي موقع usatoday.

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وصرحت فيرنوف: "سنعالج هذا الوباء بالتأكيد، لا توجد طريقة لتقديم عرض طبى طويل الأمد ولا ننشر القصة الطبية عن حياتنا"، وأضافت فيرنوف إن المناقشات مع الأطباء الحقيقيين على الأرض سلطت الضوء على الخسائر العاطفية، وهو العنصر الذى من المرجح أن ينعكس على الطاقم الطبي بمستشفى جراي سلون ميموريال.

واستكملت فيرنوف حديثها قائلة "إن الاستماع إلى هؤلاء الأطباء أمر مؤلم حقًا، ومن المؤلم حقًا إدراك ما يمرون به يوميًا".

والمسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، ويعتبر من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم إلين بومبيو، باتريك ديمبسى، ساندرا أوه، كاثرين هيجل، جوستن شامبيرس، جيمس بيكنز، شاندرا ويلسن، ويعرض على شبكة ABC.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول ميريديث جراى التى تبدأ العمل فى أحد المستشفيات جنبًا إلى جنب مع طبيب الأعصاب ديريك شبيرد، الذى تقع فى حبه على الفور، لكنها لاحقًا تكتشف أنه متزوج بالفعل من امرأة أخرى، وبالتوازى مع الخط الدرامى الخاص بجراى، تختلط حياتها اليومية فى العمل على المستوى المهنى والشخصى بعدد كبير من الأطباء والمتدربين مختلفى الطباع.