موعد عرض "حادث سعيد" لمسرح مصر على MBC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تعرض قناة "MBC مصر"، غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء أحدث عروض فرقة "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "حادث سعيد".

تدور أحداث مسرحية "حادث سعيد"، داخل إحدى الصحف حول الشائعات والأخبار الخاطئة التي تنطلق من وقت لآخر وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.