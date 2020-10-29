خالد الصاوي يكشف لـ"الخليج 365" عن أكبر أخطائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ظهر اليوم ندوة للفنان خالد الصاوي، ضمن برنامج تكريمه في الدورة الرابعة، أقيمت في البلازا.

وردًا على كلماته بأنه لم يُضطهد ولم يؤذه أحد، لكنه آذى نفسه، سأله "الخليج 365" عن أكبر أذى سببه لنفسه، فقال "مش هقدر أقول إيه الشيء اللي أذيت نفسي بيه، لأنه مؤذٍ وسخيف وحقير".

وتابع الصاوي "بشكل عام إن الإنسان يأكل ويشرب بشكل خاطئ، ويتمرن ثم يتوقف عن أداء التمارين الرياضية، والتدخين، عادات صحية وغذائية غير سليمة، بمعنى أصح المدخول والسميات كانت أكبر أخطائي".

خالد الصاوي من المقرر أن يتسلم تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام المقرر إقامته غدا الجمعة 30 أكتوبر بحضور نجوم الفن.