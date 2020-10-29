خالد الصاوي لـ"الخليج 365": أتمنى تجسيد محمد علي ونجله إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان خالد الصاوي، إن من بين الأدوار التي يحلم بتجسيدها على الشاشة، شخصية محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، ونجله إبراهيم.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" ضمن ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة التي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: "نفسي جدا ومن بين أحلامي أعمل شخصية محمد علي وشخصية ابنه إبراهيم، محمد علي وأسرته كان ليهم دور كبير، اللي كان بيعملوا في محلات الدخان مختلف عن إنه يحكم بلد زراعي".

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وتابع متحدثًا عن محمد علي "بيعمل جريمة قتل ومش خايف إلا من شخص واحد يواجهه اللي هي مراته أمينة ولما عرفت قاطعته، وهو فضل محترم ده لحد أخر وقت في حياته، ايه الشخصية دي تركيبة حلوة".

وأبدى إعجابه بشخصية "إبراهيم" نجل محمد علي، لافتًا أن الأنسب له سيكون تجسيد شخصية محمد علي، لأن من الصعب عليه ركوب الخيل "ممكن أقع".

خالد الصاوي من المقرر أن يتسلم تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام المقرر إقامته غدا الجمعة 30 أكتوبر بحضور نجوم الفن.