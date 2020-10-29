خالد الصاوي: قدمت فيلم اطلعولي بره من أجل الفلوس

قال النجم خالد الصاوي، إن جائزة الإنجاز الإبداعي التي سوف يحصل عليها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة تمثل له الكثير، وأضاف أن الجونة السينمائي يسير بخطوات ثابتة منذ انطلاق.
وأكد "الصاوي" خلال ندوته المقامه على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، أنه لم يندم على قراراته، لافتًا إلى أن هناك بعض القرارات ليست سليمةولكنه مسوؤل عنها.
وتابع: "مثل فيلم اطلعولي برة قمت بتقديمه من أجل الفلوس ولكني لم أندم عليه، وأعتقد أن ذلك أفضل من أن أقوم بالسلف".
ويشار إلى أن يعد مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعةمن الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي، الذي يُقام منذ الجائحة.
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