صورة.. ريم سامي تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها بصورة جديدة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت"ريم" صورة لها من فعاليات المهرجان،وعلقت عليها قائلة: "من ليلة أمس على السجادة الحمراء، The Listen، مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يومالجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتى 31 من أكتوبر.
جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل"البرنس"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، تأليف وإخراج: محمد سامي، الذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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