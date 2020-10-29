بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. ليلى علوي تهنئ جمهورها

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة جمهورها بـ المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وهنأت"ليلى" متابعيها قائلة:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد

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النبوي الشريف، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيبا مباركاً فيه"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل"هي ودافنشى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان 2016 ، من بطولة:" خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد"،وهو من تأليف: محمد الحناوي، وأخراج: عبد العزيز حشاد.