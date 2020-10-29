بمناسبة ذكرى المولد النبوي .. فيفي عبده تهنئ متابعيها

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة متابعيها بـ المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
وهنأت"فيفي" جمهورها قائلة:" اللهم صل
يذكر أن فيفي عبده شاركت فيالموسم الرمضاني الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية "زينب عبيد"، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
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