بمناسبة ذكرى المولد النبوي .. فيفي عبده تهنئ متابعيها

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة متابعيها بـ المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".



وهنأت"فيفي" جمهورها قائلة:" اللهم صل

وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

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يذكر أن فيفي عبده شاركت في

الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية "زينب عبيد"، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.