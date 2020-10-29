هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" : بنوعدكم بحواديت حلوة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، أبطال مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت هنا صورة بجانب الفنان محمود عبد المغني، عبر خاصية "ستوري"، وعلقت عليها قائلة:"بنوعدكم بحدوتة حلوة أوي، هتشوفوني مع العبقري محمود عبد المغني، مبسوطة بوجودي

معاك في الحدوتة دي".

بالإضافة إلى الفنان محمد كيلاني، وعلقت قائلة:"بنوعدكم بحدودتين ان شاء الله هيعجبوكوا اوي، مبسوطة اني معاك في الحدودتين ياأحلى كيلاني".

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يذكر أن "حلوة الدنيا سكر" هو أول بطولة مطلقة لـ هنا ، الذي بدأ

تصويره مطلع الشه الجاري، ويضم 9 قصص مختلفة مع عدد من الفنانين ، والذي سيطرح للمشاهدين خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى هنا، شاركت سينمائياً من خلال فيلم "الغسالة"، الذي تم عرضه في صالات السينما خلال يوليو الماضي، وحقق إيرادات مالية ضخمة طوال فترة عرضه، من بطولة" محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحي"، من تأليف:عادل صليب، إخراج:عصام عبد الحميد.