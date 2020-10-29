شاهد.. مي عز الدين تروج لمسلسلها الجديد "خيط حرير"

روجت الفنانة مي عز الدين لمسلسلها الجديد"خيط حرير"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"مي" صورة البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة:"انتظروا مسلسل خيط حرير، بطولة

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النجمة مي عز الدين، من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.45 مساءً، بدءً من الاثنين 2 نوفمبر على شاشة ON"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

يذكر أن مسلسل خيط حرير سوف يتم عرضه بدءً من يوم الأثنين على قناة ON، بطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، سوسن بدر، هنادى منهى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.