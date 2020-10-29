تستعد قناة ON، لعرض مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، بداية من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، علي ان يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة 7:45 مساءً.
وكانت شركة "سينرجي"، كشفت عن البرومو الرسمي للمسلسل والذي فيه الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعى،ويتم عرضه في 35 حلقة.
يشارك "خيط حرير" فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنانسليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.
كانت هذه تفاصيل خبر 2 نوفمبر .. موعد عرض مسلسل "خيط حرير" علي قناة ON لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.