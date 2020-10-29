الليلة.. مؤتمر صحفي للنجم خالد الصاوي بالجونة السينمائي

يقام اليوم مؤتمر صحفي للنجم خالد الصاوي، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. من المقرر أن يتحدث "الصاوي" عن مشواره ورحلته الفنية، وذلك بجانب تكريمه في النسخة الحالية من المهرجان. ورحلته الفنية، وذلك بجانب تكريمه في النسخة الحالية من المهرجان.

يشار إلى أنه كانت أعلنت إدارة مهرجان الجونة عن تكريم "الصاوي" وإهدائه جائزة الإنجاز الإبداعي في هذه الدورة، ومن المقرر أن يتم تكريم كل من أنسي أبو سيف، مهندس الديكور ومصمم المناظر في حفل الختام. مهرجان الجونة عن تكريم "الصاوي" وإهدائه جائزة الإنجاز الإبداعي في هذه الدورة، ومن المقرر أن يتم تكريم كل من أنسي أبو سيف، مهندس الديكور ومصمم المناظر في حفل الختام.

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