3 مرشحين لجائزة السلام الدولية للأطفال 2020

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مؤسسة “كيدس رايتس” الهولندية عن أسماء المرشّحين النهائيين لنسخة عام 2020 من جائزة السلام الدولية للأطفال التي تمنحها المؤسسة. وسبق أن فاز بهذه الجائزة بها جريتا تونبرج وملالا يوسفزاي. وتمنح هذه الجائزة سنويا منذ العام 2005 لتكريم قاصر تمايز بدفاعه عن حقوق الأطفال.

والمرشّحون النهائيون للجائزة هذه السنة هم إيفانا أورتيجا سيريت (12 عاما) وسيينا كاستيلون (18 عاما) وسدات رحمن (17 عاما)، بحسب ما أعلنت “كيدس رايتس” في بيان.

وقال الأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام وهو راعي هذه الجائزة منذ 12 عاما “إنهم فعلا جهات تغيير وقد أظهروا بوضوح أن في وسع الأطفال تحريك العالم”.

ونشطت المكسيكية إيفانا أورتيغا سيريت كي تنظّف السلطات سدّ مدينتها التي تعاني من تلوّث المياه، حاشدة عشرات آلاف التواقيع على عريضة وأموالا لصالح منظمات غير حكومية.

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أما الإيرلندية سيينا كاستلون المصابة بالتوحّد، فهي أنشأت موقعا إلكترونيا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلّم ومن التوحّد.

بينما ينشط سدات رحمن من جهته في مجال الأمن الإلكتروني. وهو ابتكر تطبيقا للأجهزة المحمولة يساعد المراهقين على مواجهة مخاطر الإنترنت، وذلك إثر انتحار فتاة في الخامسة عشرة في بلده بنجلاديش وقعت ضحية تخويف عبر الإنترنت.

وستقدّم الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة هذه الجائزة الدولية سنة 2013 ونوبل للسلام سنة 2014 نسخة العام 2020 من الجائزة في 13 نوفمبر المقبل خلال حدث ينظّم عبر الإنترنت.

وجائزة السلام الدولية للأطفال مرفقة بمبلغ مالي قدره 100 ألف يورو يستثمر في مشاريع على صلة بقضية الفائز وهي كانت العام الماضي من نصيب الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج والكاميرونية ديفينا مالوم المناصرة لمبادرات السلام.