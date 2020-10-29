رنا صلاح الدين - احتفلت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، بعيد ميلاد زوجة الفنانة أشرف عبدالباقي، السيدة نادية حسب الله الكفراوي. ويزو وزوجة اشرف عبدالباقي ويزو نشرت مجموعة صور جمعتها بزوجة أشرف عبدالباقي، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة عبرت من خلالها عن حبها الشديد لها. ويزو وزوجة اشرف عبدالباقي Advertisements الفنانة المصرية كتبت: "عيد ميلاد الليله مين عيد ميلاد ست الستات كل سنه وانتى طيبه ومنوره الدنيا كلها ياحلي مامى واحلي نادو في الكون كله". ويزو وزوجة اشرف عبدالباقي يذكر أن الفنان المصري أشرف عبدالباقي متزوج من السيدة نادية حسب الله الكفراوي، ابنة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، ورزق منها بثلاثة بنات هن “هدى وزينة ونور”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ويزو تحتفل بعيد ميلاد زوجة أشرف عبدالباقي: أحلى مامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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