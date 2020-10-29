عمرو دياب يطرح أغنية "الجو جميل" على تطبيق أنغامي

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن طرح أغنيته الجديدة "الجو جميل"، اليوم، عبر تطبيق "أنغامي".

وتقول كلمات الأغنية: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح مؤخراأحدث أغنياته، وهي أغنية "أهي أهي"، الذي يقدمها على طريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية إيريني بابادوبلي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.