بالفيديو.. هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده في الجونة وسط النجوم

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري هاني مزي بعيد ميلاده، خلال تواجده في الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة، وسط مجموعة كبير من نجوم الفن.

فقد حضر الحفل كل من يسرا، وإلهام شاهين، وتامر حبيب، وليلى علوي، وأحمد داوود، وأمير شاهين وزوجته، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

بوسي شلبي نشت مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والذي ظهر فيه الفنانين وهم يغنون أغنية عيد الميلاد لهاني رمزي.

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الإعلامية المصرية علقت على مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بقولها: "كل سنة وهاني رمزي طيب".

يذكر أن الفنان المصري هاني رمزي يحتفل بعامه الـ 56، حيث أنه من مواليد 26 أكتوبر عام 1964.