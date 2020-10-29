رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعيد ميلاد زوجته أمنية عبد المنعم، بصورة ومانسية جمعتهما، نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
العسيلي هنأ زوجته برسالة رومانسية، عبر خلالها عن مدى حبه لها، حيث قال: "عيد ميلاد سعيد لكي.. الارتباط والشوق هو ما يوصف كيف التقيت بك، وكيف نعيش حياتنا الآن".
الفنان المصري أضاف: "أشتاق إليك بالأمس، والآن وإن شاء الله دائمًا.. عيد ميلاد سعيد للتي لا مثيل لها"، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره، والذين تمنوا له حياة سعيدة مع زوجته.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلي كانت أغنية "أختراع"، والتي قدمها كدويتو مع الفنان تامر حسني، وحققت نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة ورسالة رومانسية.. محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: أشتاق إليكي دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.