مي حريري تسترجع ذكريات العمر مع ملحم بركات

متابعة بتجـــــــــــرد: إسترجعت الفنانة اللبناني مي حريري ذكريات العمر مع الموسيقار ملحم بركات تزامنًا مع الذكرى الرابعة لرحيله. ونشرت مي عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” مجموعة من الصور التي جمعتها مع أبو مجد أرفقتها برسالة مؤثّرة أكّدت فيها أنها لن تنساه وتنسى حبّه الذي دخل التاريخ. وكتبت مي حريري: “بعمري ما بنساك وما بنسى حبك إلي يلي دخل التاريخ. اشتقتلك كثير انت روحي صدقوني بعدو محروق قلبي عليه الله يرحم روحك. الذكرى السنوية الرابعة الموسيقار ملحم بركات”. نفيد بالذكر أن لمي حريري ابن “ملحم جونيور” من الموسيقار ملحم بركات.

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