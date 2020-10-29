بالفيديو – أصالة تثير الجدل: “الرجال بلا عقول”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثارت الفنانة السورية أصالة الكثير من الجدل بعد نشر برومو حلقتها من برنامج “قعدة رجالة”، الذي يقدّمه النجوم نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، حيث فاجأتهم بهجوم قاسٍ على الرجال في بداية الحلقة، قائلةً: “الرجالة ما فيهم عقل”، ولتكشف بعد ذلك التجارب التي مرّت بها وجعلتها تقرّ بذلك.

وفتحت أصالة قلبها للتحدّث عن مواضيع مختلفة واجهتها بعد الانفصال، والمشاعر المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن.

وخلال الحلقة، حاول النجوم الثلاثة الدفاع عن أنفسهم، وإثبات أن ليس كل الرجال مثلما تظنّ أصالة، وأن قلب الرجل أكثر مرونةً وبإمكانه تقبّل الكثير من الاحتمالات، أما أصالة فتمسّكت برأيها بقوة.

ويعتبر برنامج “قعدة رجالة” أول الإنتاجات الأصلية لقنوات OSN، وقد حقق جزءاه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وقد أُطلق الموسم الثالث من البرنامج مع ثلاثة مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، نيقولا معوض وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو، حيث يستضيفون في كل حلقة واحدةً من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.