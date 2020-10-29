بيان تحذيري.. خلافات عائلة الرحباني مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني بياناً تحذيرياً إلى كل من يتصرف بأعمال "الأخوين رحباني" الفنية، دون الحصول على موافقة مسبقة.

وقالت ريما الرحباني في البيان :"إن ورثة عاصي الرحباني ممثلين بزياد عاصي الرحباني، وريما عاصي الرحباني يعلنون رفضهم التام لقيام أي كان حتى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل أو تصوير أو تكييف أو توزيع أية أعمال فنية تعود للأخوين رحباني أو زياد الرحباني بدون موافقتهم".







وأضافت ريما الرحباني: "كما وأنهم يحذرون من منح أي أذونات أو إجازات للغير من طرف واحد، تعود لأصحاب الحقوق مجتمعين، وذلك إن في لبنان أو خارجه، ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح".

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يشار إلى أن "ريما" هاجمت في وقت سابق ابن عمها الموسيقار أسامة الرحباني بسبب وضع اسمه كملحن لأغنية "حبيتك بالصيف" التي قدمتها السيدة فيروز في العام 1970 ضمن مسرحية "يعيش يعيش".

ونشرت ريما صورة التقطت في حفل "متحدون من أجل لبنان" الذي شارك فيه أسامة الرحباني وأرفقتها بمقطع من حديث إذاعي يظهر تأليف والدها الفنان القدير للأغنية. وكتبت في منشورها: “بعد مجزرة الأمسِ بالهُدبِ أو الهُدُب بمعنى أَصَح او هَالدِبْ كمان بتمشي".

وأوضحت: "إليكم قصة حبيتك بالصيف من مؤلفيها وملحنيها الأَصليين! ما بعرف منين ولا كيف ولا ليش ولا بأي حق انضمت للمجزرة”.