"في حضرة المحبوب".. 5 أغنيات للاحتفاء بالمولد النبوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي هذا المناسبة الجليلة تسيطر على المسلمين مشاعر الفرح والسعادة.

وحاول صناع الأغنية العربية، تقديم أغنيات تعبر عن هذه المناسبة، وتمدح الرسول الكريم، وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغاني التي تزداد جمالا بمرور الأيام، وتعاقب السنوات عليها.

المولد النبوي في غزة.. ابتهالات ومدائح وحلويات





محمد يا رسول الله

تقول كلمات هذه الأغنية: "دعوة إبراهيم، ونبوءة موسى، ترنيمة داوود، وبشارة عيسى، صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد"، وقامت بغناء هذه الكلمات الرائعة الفنانة ياسمين الخيام، ووضع لحنها الموسيقار الكبير جمال سلامة.

كما شدت ياسمين الخيام بأغنية أخري بعنوان "يا سيد الخلق يا طه"، وانتشرت بقوة في فترة الثمانينيات، وفي احتفالات الليلة المحمدية، وتقول كلماتها: "تحياتي تحياتي يا أكبر حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، بصلي عليك في صلواتي واسلم في تحياتي، يا تاج راسي ونبراسي، يا سيد الخلق يا طه".





خد بإيدي



أغنية "خد بإيدي" من تأليف عليه الجعار، وألحان عبد المنعم البارودي، وغناء الفنانة الكبيرة شادية، وظهرت لأول مرة في حفل الليلة المحمدية عام 1984.

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والغريب أنه بعد أداء هذا الأغنية الدينية الرائعة، أعلنت الفنانة شادية اعتزال الفن بشكل نهائي، وعدم العودة للتمثيل أو الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: "جه حبيبي وخد بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي.. جه وعرفني طريقي وسكتي، وفي هداه وفي نوره مشيت خطوتي، وفي حماه هلت بشاير فرحتي، والأمان فرد الجناح على دنيتي".





حب الرسول

قدم الفنان محمد الكحلاوي عبر مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات الرائعة في حب الرسول الكريم، حتى منحه الجمهور والنقاد لقب "مداح الرسول".

"يا شمس يا منورة غيبي كفاية نور طه حبيبي، يا عيني صلي عليه وزيدي، عليك سلام الله يا نور عرش الله، يا عريض الجاه يا خير خلق الله"، من أجمل الكلمات التي تغنى بها "مداح الرسول" في حب محمد صلى الله عليه وسلم، وتحمل هذه الأغنية اسم "حب الرسول".





في حضرة المحبوب

ومن الأغاني التي تذاع بشكل مكثف في المولد النبوي الشريف، أغنية "في حضرة المحبوب" للمطرب اللبناني وائل جسار، وأغنية "محمد نبينا" للمطرب المصري حمادة هلال.



