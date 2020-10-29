نجمتان وفستان في مهرجان الجونة

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توجهت الأنظار في مهرجان الجونة على إطلالات المشاهير ودور الأزياء اللواتي اخترنها كل منهن. إلا أن فستان من توقيع علامة Ellisabitta Franchi تكرر من قبل الاعلامية لجين عمران والفنانة المصرية أروى جودة.
فظهرت عمران بالفستان بلونه الزهري الباستيل مستخدمة حزام للخصر مرصع بالكريستال. أما الفنانة المصرية أروى جودة، ارتدته لكن بلون وردي ولفتت الأنظار بالكمامة التي أرفقتها لطلة مميزة أنيقة.
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