انفصال نيكول بوتورالسكي و براد بيت

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ترددت أنباء عن انفصال الممثل الأمريكي براد بيت (56 عاما) عن صديقته عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي (26 عاما) بعد علاقة دامت ثلاثة أشهر.

وكانت العلاقة بين الاثنين قد بدأت في أغسطس الماضي، ولكنها انتهت الآن، بحسب ما قاله مصدر مقرب منهما.

وأضاف المصدر أن العلاقة بين براد بيت ونيكول لم تكن "جدية". يذكر أن براد بيت لديه ستة أبناء مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي -45 عاما-. وكان براد وأنجلينا قد تزوجا عام 2014، ولكنهما انفصلا عام 2016.