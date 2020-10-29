اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



في الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الموسيقار اللبناني ملحم بركات، أطلق الشاعر اللبناني نزار فرنسيس قصيدة مؤثرة من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الخاصة على تويتر. وظهر نزار في الفيديو وهو يلقي قصيدة للراحل قال فيها: "أربع سْنين وْبَعد مجدَك ما انطَفا... صوتك دهب منحوت أصفا مْن الصَفا... وْبَعدَك مْعَلِّم... والدّني تْلاميذ فَنّ... وكْتار... سَقْطو... بْإمتحانات... الوَفا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصيدة من نزار فرنسيس في ذكرى رحيل ملحم بركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.