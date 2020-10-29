شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الجو جميل" على تطبيق أنغامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الميجا ستار عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق "أنغامي"، والذي تصدر البرومو الخاص بها تريند موقع يوتيوب بعد طرحها بيوم واحد، وأقترب من مليون مشاهدة، تقول كلماتها "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

من ناحية أخري أثار الهضبة عمرو دياب تساؤلات متابعيه بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام ظهرت فيها فتاة دون أن يكشف عن هويتها، وما إن نشر الهضبة الصورة حتى دخل متابعوه خلال التعليقات فى سلسلة من التكهنات حولها.

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وكان جمهور النجم عمرو دياب فاجأه خلال حفله الأخير الذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، بالغناء له احتفالا بعيد ميلاده الـ59 الذى وافق يوم 11 أكتوبر الجارى، ووجه الهضبة الشكر لهم واستأنف الغناء مرة أخرى.

وطرح الهضبة عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية "أهه أهه"، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد الأبلكيشن الشهيرة في عالم الموسيقى.