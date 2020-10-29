شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تنحت إحدى إطلالات جاكلين كيندى "لتضمن إثارة الجدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن السيدة الأولى للولايات المتحدة الامريكية السابقة جاكلين كينيدى هى واحدة من أهم و أبرز النساء الأنيقات فى العالم ، حيث استطاعت أن تخلق لنفسها STYLE مميز وساحر فى فترتى الستينات والسبعينات من القرن الماضى سعت الكثير من نجمات العالم لنحته، وكانت آخر هؤلاء النجمات هى النجمة العالمية إريانا جراند التى ظهرت بنفس إطلالة جاكلين كيندى المبهرة والتي ظهرت بها كيندي في عام 1961 ، ظهرت جراند بنفس ال STYLEو ذلك بكليبها الأخير " positions" الذى حقق نجاح ملحوظ منذ الساعات الأولى لإطلاقه .

و ستايل إريانا جراند الذى ظهرت به فى كليب " positions" و تم مقارنته بستايل جاكلين كينيدى قدمته Mimi Cuttrell ليفاجئ كل محبى و عشاق جراند حول العالم .



جراند تنحت جاكلين كينيدي

يذكر أن إريانا جراند ظهرت في كليب "positions" و كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" أحداث الفيديو الكامل تدور فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى تجلس فى المكتب البيضاوى، كما ظهرت وهى فى اجتماع مع مجلس وزرائها، ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بإعداد بعض الأطعمة، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتزه مع كلابها.

كلمات الاغنية :

Heaven sent you to me

I’m just hoping I don’t repeat history

Boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else, babe

‘Cause I’ll be

Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for

Perfect, perfect

You’re too good to be true

But I get tired of running

Fuck it, now I’m running with you (with you)

Said boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else babe

‘Cause I’ll be

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Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

Yeah I’m down too

Switching the positions for you

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you