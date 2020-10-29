شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينضم لمسلسل "اللعبة 2" ويبدأ مشاهده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان حسام داغر تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع الفنانين هشام ماجد وشيكو، حيث انضم إلى أسرة العمل لتجسيد شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة فى الجزء الأول الذى تم عرضه على احدى المنصات الرقمية، وبعد ذلك عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "اللعبة"إشراف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

وفى سياق آخر يواصل حسام داغر عرض مسرحية "صباحية مباركة" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويشارك فى بطولتها على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‪.‬

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى

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