شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلاد ابنتها جومانا، وسط حضور مجموعة من الأصدقاء، حيث نشرت لقاء سويدان عبر حسابها على "انستجرام"، صورا من عيد الميلاد، وصورا أخرى لجومانا مع صديقاتها، وعلقت عليها، "عيد ميلاد سعيد بنتي الجميلة جمانا"، فيما تفاعل معها مجموعة من الفنانين، حيث علقت ندى بسيونى قائلة، "الواحد محتار مين أجمل من مين اللي اتنين قمرات".



لقاء سويدان وابنتها



لقاء وابنتها

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وكانت لقاء سويدان شاركت في مبادرة تحدي الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": عشان نتمتع بالصحة والعافية لازم منبطلش ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة وياريت الأماكن الخاصة لو مقفولة كمان، لأن ده هيحافظ على صحتنا العامة مش من فيروس كورونا وبس لأننا داخلين على فترة الشتاء، فأتمنى منبطلش ارتداء الكمامة عشان نحمى نفسنا وولادنا وبلدنا، وتحافظوا على صحتكوا.



من حفل عيد الميلاد

وأطلق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر حسابه الموجه لمستخدمى الموقع الشهير فى الشرق الأوسط، تحديًا جديدًا تحت شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".