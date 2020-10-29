شكرا لقرائتكم خبر عن ألتون جون يمدح دوا ليبا : صنعتى واحدا من أعظم ألبومات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ أسطورة الموسيقى الشهير ألتون جون البالغ من العمر 73 عامًا عشاقه و محبيه بظهوره " Live " عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير مع النجمة العالمية دوا ليبا مغنية "Don't Start Now" التى استطاعت أن تحقق نجاح مذهل خلال عام 2020 .

قال ألتون جون لدوا ليبا خلال البث: " أريد فقط أن أخبرك أنك ربما صنعتى واحد من أعظم ألبومات هذا العام ، و هو " Future Nostalgia " ، فالألبوم حقق ما يريده الناس الآن فهم أرادوا شيئا ممتعا و بالفعل كل أغنية فى الألبوم رائعة" .

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واستكمل ألتون جون كلامه مؤكدا أن أبنائه يعشقوا ألبوم دوا ليبا الجديد كذلك زوج التون جون " ديفيد فورنيش" واحد من المعجبين بالألبوم .

يذكر أن دوا ليبا فاجأت محبيها خلال الساعا الماضية لتكشف أنها تستعد لأطلاق غد الجمعة أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "Fever" و التى تعاونت فيها مع المغنية أنجيل "Angèle" ، والأغنية متاحة للطلب المسبق الآن.