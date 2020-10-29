شكرا لقرائتكم خبر عن الفيشاوى في لحظات رومانسية مع زوجته: "مراتى و حبيبتى و بنتى و سندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم أحمد الفيشاوى، واحد من النجوم والفنانين، الذين يعرفون كيف يخطفون "الترند"، بتصريحاته وصوره وفيديوهات وحضوره في المهرجانات، حيث له حضور خاص دائما أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام، إلا أنه هذا العام، يغيب عن مهرجان "الجونة" السينمائى في دورته الرابعة، ورغم ذلك، حاولت الفيشاوى أن يخطف الأنظار، من خلال صورة نشرها عبر "انستجرام"، حيث نشر صورة وهو يقبل زوجته وعلق عليها، "مراتى و حبيبتى و بنتى و سندى فى الدنيا.. بحبك"



الفيشاوى وزوجته

ويستعد الفيشاوى لتصوير أغنيته الجديدة "نمبر 2"، التى انتهى من تسجيلها مؤخراً على طريقة الراب، حيث تتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية رداً على فكرة "نمبر1" التي أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شيء.

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وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

ويستعين الفيشاوى بعدد كبير من الراقصين خلال التصوير، حيث تتضمن الأغنية مفاجأة من حيث الديكورات والشكل واللوك وإيقاع الموسيقى التى سيقدمها خلال الأغنية، التى تعد مفاجأة حسبما أكد فى تصريح مقتضب لـ"الخليج 365".