شكرا لقرائتكم خبر عن وسط كفاح صناعة السينما.. تأجيل Respect لـ جنيفر هدسون لصيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Respect للنجمة العالمية جنيفر هدسون تأجيل طرح لأغسطس 2021، ويعتبر هذا التأجيل الثانى له وسط الوباء المستمر، ما دفع الصناع للتأجيل من 15 يناير 2021 إلى 13 أغسطس 2021، وتأتى رحلة تأجيل فيلم Respect فى الوقت الذى تكافح فيه صناعة السينما مع التحديات المستمرة في جميع أنحاء العالم بسبب استمرار جائحة الكورونا، بما فى ذلك إعادة إغلاق دور العرض في العديد من المناطق الدولية، ويقول المطلعون علي الفيلم أنه يستحق الانتظار حقا.



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أصدرت MGM يوم الأحد الماضى المقطع الدعائي لـ Respect ، والذي يتبع صعود مسيرة فرانكلين المهنية من طفلة تغني إلي نجمة عالمية.

و"Respect" يستعرض العديد من الجوانب الخاصة بحياة المغنية أريثا فرانكلين يتناول العمل السيرة الذاتية لها ككاتبة الأغاني وعازفة بيانو وناشطة حقوق الأمريكية ، كما يكشف الفيلم عن العديد من المحطات الهامة في حياتها خلال القرن الماضي، و يشارك جنيفر هيدسون بالعمل عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم فورست وايتيكر و تاتي دونوفان و مارلون وايانز و مارك مارون و ماري جي بليج ، وغيرهم.