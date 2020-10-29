- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وسط كفاح صناعة السينما.. تأجيل Respect لـ جنيفر هدسون لصيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Respect للنجمة العالمية جنيفر هدسون تأجيل طرح لأغسطس 2021، ويعتبر هذا التأجيل الثانى له وسط الوباء المستمر، ما دفع الصناع للتأجيل من 15 يناير 2021 إلى 13 أغسطس 2021، وتأتى رحلة تأجيل فيلم Respect فى الوقت الذى تكافح فيه صناعة السينما مع التحديات المستمرة في جميع أنحاء العالم بسبب استمرار جائحة الكورونا، بما فى ذلك إعادة إغلاق دور العرض في العديد من المناطق الدولية، ويقول المطلعون علي الفيلم أنه يستحق الانتظار حقا.
respectposter
أصدرت MGM يوم الأحد الماضى المقطع الدعائي لـ Respect ، والذي يتبع صعود مسيرة فرانكلين المهنية من طفلة تغني إلي نجمة عالمية.
و"Respect" يستعرض العديد من الجوانب الخاصة بحياة المغنية أريثا فرانكلين يتناول العمل السيرة الذاتية لها ككاتبة الأغاني وعازفة بيانو وناشطة حقوق الأمريكية ، كما يكشف الفيلم عن العديد من المحطات الهامة في حياتها خلال القرن الماضي، و يشارك جنيفر هيدسون بالعمل عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم فورست وايتيكر و تاتي دونوفان و مارلون وايانز و مارك مارون و ماري جي بليج ، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط كفاح صناعة السينما.. تأجيل Respect لـ جنيفر هدسون لصيف 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.