شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى بلوك جديد فى مهرجان الجونة بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمود الليثى بإطلالة جديدة خلال تواجده فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا، حيث اختار تسريحة شعر أفريقية بمجموعة ضفائر، وسخر من نفسه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وشبه نفسه بالنجم العالمى سنوب دوج، ووضع صورتهما بجانب بعض، معلقا "سنوب دوج الغلابة".



محمود الليثي

ومن ناحية أخرى يستعد صناع فيلم "النهاردة يوم جميل" لاستئناف تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد شفاء الفنان محمود الليثى من فيروس كورونا الذى أعلن إصابته به مؤخراً، حيث توقف الفيلم فور إصابته بالفيروس، على أن يعود التصوير والانتهاء من الأسبوع المتبقى فى أحداثه.



الليثي وسنوب دوج

وكان أعلن محمود الليثى سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد له ولزوجته ووالدته منذ أيام، موجها الشكر لكل من دعمه ودعا له بهذه الفترة الصعبة بعد كتابته عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن حالته وحالة أسرته، قائلا "فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا".





فيلم "النهارده يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.