شكرا لقرائتكم خبر عن رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى على تذكر والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وحضورها فى خطبته حتى لو بصورتها فقط، حيث نشر صورة لوالدته وهى ترتدى فستان الزفاف، وصورة أخرى لخطيبته، عبر خاصية ستورى بحسابه الشخصى بموقع "فيس بوك".



هالة فؤاد

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خطيبة رامي بركات

وكان احتفل رامى بركات بخطبته فى جو عائلى بسيط، أمس وظهر رامى وعروسه، فى حفل الخطبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط.

رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.

وكان شارك رامي بركات بصورة نادرة له في مرحلة الطفولة مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهي تحتضنه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" إنهم لا يعرفون شيئًا عنا.. لا احد منهم.. سيتعلمون"، وتظهر الصورة بالأبيض والأسود الفنان الراحل هيثم أحمد زكى فى أحضان والدته الفنانة الراحل هالة فؤاد وهو فى عمر الطفولة بينما تنظر له والدته الراحله بحب غامر.