شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال براد بيت عن حبيبته نيكول بوتورالسكى بعد علاقة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصل النجم العالمى براد بيت عن حبيبته عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكى التى كانت متزوجة من رجل آخر "زواج مفتوح"، وذلك حسبما نشر موقع ديلي ميل، ورغم أن الخبر انتشر في وسائل الإعلام العالمية إلا أن براد بيت لم يعلق على الخبر إطلاقا.



براد بيت وحبيبته براد بيت وحبيبته



براد بيت براد بيت

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نيكول بوتورالسكي نيكول بوتورالسكي

يذكر أن نيكول كانت متزوجة من صاحب مطعم Roland Mary الشهير في برلين. كما أنها تشارك زوجها السابق ابنًا يبلغ من العمر سبع سنوات.

عرف صاحب المطعم السيد رولاند ماري وبراد بيت بعضهما البعض لسنوات عديدة، تم التعارف بينهما لأول مرة عندما كان بيت يصور فيلم Inglorious Bastards في ألمانيا في عام 2009.

وكان قد وصف النجم العالمي براد بيت المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بأنه "رئيس جميع الأمريكيين"، وذلك خلال مشاركته في إعلان الحملة الذى تم بثه عبر لعبة World Series Game 4 ليلة السبت.

وأكد نجم هوليوود براد بيت دعمه للمرشح جو بايدن خلال إعلان يصور الديمقراطي بأنه يمتلك قوة موحدة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم بث الجزء الذي تبلغ مدته 60 ثانية، بعنوان "Make Life Better" ، ليلة السبت، خلال المباراة الرابعة لسلسلة MLB World Series.