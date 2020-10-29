بعد إصابته بسرطان الحنجرة.. نجل عبدالله حلمي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد خالد عبد الله حلمي تحسن الحالة الصحية لوالده عازف الكولة عبد الله حلمي، موضحا أنه مازال يخضع للعلاج في مستشفى المنيل التخصصي، بعد خضوعه لجراحتين بالحنجرة، لإستئصال ورم السرطان الذي يعاني منه.

وأكد خالد في تصريح خاص لمصراوي: "الحمد لله بدأت حالة الوالد الفنان عبدالله حلمي، بالتحسن والإستجابة للعلاج، بعد خضوعه لثاني جراحة وأطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل".

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وخضع الفنان عبد الله حلمي لجراحتين بالحنجرة، إثر معاناته من ورم السرطان، ودخوله المستشفي منذ عدة أسابيع.

عبد الله تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية بإعتباره من أشهر عازفي الكولة، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضا بالعزف مع عدد من كبار النجوم أبرزهم عمرو دياب، وعلي الحجار.

وكان عبد الله قد بدأ مشواره الفني خلال فترة تجنيده ، إذ كان ضمن الدفعة التي ضمت كل من محمد منير، وعلي الحجار، وأيضا هاني شاكر، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للعمل هناك لعدة سنوات.