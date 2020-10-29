مع اقتراب عرضه| أغاني "خيط حرير" بأصوات مطربتين.. وتوقيع 3 شعراء لهذا السبب‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تبدأ قناة ON""، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مي عزالدين، بداية من يوم الاثنين المقبل 2 نوفمبر، وتشهد أغاني مقدمة ونهاية العمل أكثر من مفارقة.

الشاعر محمد غنيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بناءً على ترشيح مخرج المسلسل إبراهيم فخر والملحن مصطفى شكري، تقدم مي مصطفى أغنية المقدمة، وتحمل اسم المسلسل، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وتغني نورهان المرشدي التي سبق ولاقت نجاحًا عند مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، أغنية النهاية، وهي من كلماتي، وتحمل عنوان "قتلت الماضي"، ووزع الأغاني موسيقيًا الموزع أحمد نبيل".

وأضاف: "المسلسل يضم أيضًا مجموعة أغانٍ داخلية، وشارك في كتابتها الشاعر أحمد شكري".

"خيط حرير" يشارك في بطولته مع الفنانة مي عزالدين كلٌ من: "محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير"، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.