تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد ١٣ أسبوعًا بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها ١٤ مليونًا، و٩٠١ ألف، و٤٣١ جنيهًا، وذلك بعد ١٣ أسبوعًا من طرحه بدور العرض السينمائية. ويتنافس الفيلم مع ٣ أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "زنزانة ٧"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪، إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار خيال علمي كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام.

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