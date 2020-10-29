إطلاق "الصندوق الأسود" في دور العرض السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أطلقت شركات أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" في دور العرض المصرية أمس الأربعاء 28 أكتوبر.
الفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات، ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.
وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.
الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.
"الصندوق الأسود" من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
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