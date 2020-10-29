تراند اليوم : اعتقال منتج بهوليوود بتهمة الاعتداء الجنسي

أعلنت الشرطة، توقيف منتج بهوليود الأربعاء للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسي، بعد أربعة أشهر من اتهامه بتخدير أربع نساء وخطفهن واغتصابهن.

قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن ديفيد جيلود - الذي أنتج فيلم "ذا كولدست سيتي" لشارليز ثيرون و"إكستراكشن" بطولة كريس هيمسورث لنتفليكس - متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال "اجتماع مسائي" يوم 21 أكتوبر.

كان جيلود ( 53 عامًا)، قد خرج بكفالة في ذلك الوقت، بتهم سابقة تتعلق بالاعتداء الجنسي مرتبطة بأربع هجمات مزعومة وقعت بين عامي 2012 و 2015 في مقاطعتي سانتا باربرا ولوس أنجلوس.

واستقال جيلود من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة (Primal Wave Entertainment) في عام 2017 بعد وقت قصير من اتهام الممثلة جيسيكا بارث له علنًا باغتصابها قبل خمس سنوات.

وهي واحدة من الضحايا الأربعة الذين يتابع مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا باربرا قضاياهم.

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قال ممثلو الادعاء، إن جيلود يواجه عقوبة تصل إلى 21 عامًا في السجن إذا أدين بـ 11 تهمة جنائية تشمل الاغتصاب والخطف لاغتصاب واغتصاب ضحية مخدرة.

وتم القبض على جيلود في منزل شيرمان أوكس صباح الأربعاء. واحتجز في مركز احتجاز شرطة لوس أنجلوس بكفالة قدرها 5 ملايين دولار.

وأكد محامي الدفاع، فيليب كوهين، اعتقال موكله، لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية.