تراند اليوم : بالفيديو .. أحمد فتحي بيختبر قوة ذكاء المصورين – شوف عمل إيه

يشارك الفنان أحمد فتحي في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقامة فعالياته حاليا وتنتهي في 31 أكتوبر.

داعب فتحي، المصورين، خلال تواجده على السجادة الحمراء في سادس أيام المهرجان، إذ طلب منهم معرفة الحروف المكتوبة على قميصه، ليكشف لهم فيما بعد أنه كتب حرفي “A” و”F”، فضلا عن ردوده الطريفة عليهم حول الالتفات والضحك بطريقة معينة لالتقاط الصور.

يذكر أن أحمد فتحي يعرض له فيلم “الغسالة” في دور العرض السينمائية.

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‎الغسالة” من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

“‎الغسالة” إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم‎”.